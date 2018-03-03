Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына, который не смог справиться со стыдом. По словам актрисы, у нее было предчувствие, что в скором времени его не станет.
Троянова призналась, по всей видимости, сын стал заложником плохой наследственности, и на его поведение оказали негативное влияние друзья. Актриса объяснила, что парень употреблял запрещенные вещества, хотя его уход был осознанным. Наследник вел себя достаточно агрессивно по отношению к близким людям и родственникам. Конфликтные ситуации подтолкнули юношу на отчаянный шаг. Он больше не мог смотреть в глаза матери, бабушке, девушке из-за стыда, который испытывал.
Яна Троянова поведала о том, что ее не покидало предчувствие приближающейся смерти сына. Сознание даже изображало картины похорон. Однако подключался разум, и актриса спрашивала саму себя, что за абсурдные мысли приходят ей в голову. Трагедия случилась в тот день, когда артистка вместе с мужем ненадолго оставили дом и уехали. Вернувшись они нашли молодого человека мертвым.
Троянова призналась, по всей видимости, сын стал заложником плохой наследственности, и на его поведение оказали негативное влияние друзья. Актриса объяснила, что парень употреблял запрещенные вещества, хотя его уход был осознанным. Наследник вел себя достаточно агрессивно по отношению к близким людям и родственникам. Конфликтные ситуации подтолкнули юношу на отчаянный шаг. Он больше не мог смотреть в глаза матери, бабушке, девушке из-за стыда, который испытывал.
Яна Троянова поведала о том, что ее не покидало предчувствие приближающейся смерти сына. Сознание даже изображало картины похорон. Однако подключался разум, и актриса спрашивала саму себя, что за абсурдные мысли приходят ей в голову. Трагедия случилась в тот день, когда артистка вместе с мужем ненадолго оставили дом и уехали. Вернувшись они нашли молодого человека мертвым.
Автор: Элана Ал-Лами