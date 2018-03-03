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Театр Моссовета официально прокомментировал новость об увольнении Домогарова
В театре Моссовета в курсе решения Александра Домогарова уволиться с работы, но ничего не знают о мотивах написания заявления об уходе. Так прокомментировали новость об уходе актера в пресс-службе театра.

Театр Моссовета официально прокомментировал новость об увольнении Домогарова


Нашумевшее известие, выражающее желание Александра Домогарова покинуть театр Моссовета, было опубликовано в аккаунте актера в Facebook. Известно, что документ с просьбой об увольнении подан, но пока еще не подписан. Актер обещает выполнить все свои договоренности с театром. О причинах, побудивших принять решение об увольнении, Александр Домогаров не сообщает, в новых постах отказываясь обсуждать произошедшее.

Татьяна Горина, глава пресс-службы театра имени Моссовета, в котором служит актер, выступила с комментариями по поводу новости об увольнении Домогарова из театра. В них говорится, что в театре это событие не обсуждают, причины написания заявления об уходе никому неизвестны, Александру Домогарову предстоят гастроли. "О том, что он написал, я знаю", - заявила Татьяна Горина. - "Чем это вызвано - не знаю... может встал не с той ноги".

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 14:47
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