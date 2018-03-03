Певец Моби рассказал о своей причастности к выпуску iPhone
Британский певец Моби признался, что “приложил руку” к выпуску плеера iPhone от компании Apple. Такое заявление артиста прозвучало в рамках его интервью для издания Guardian.
По словам Моби, еще за пару лет до выхода на рынок iPod у него имелась беседа с Джимми Диксоном, являющимся одним из основателей сервиса iTunes. Тогда он заявил, что компании Apple следовало бы выпустить собственный MP3-проигрыватель. Спустя время представители разработчика поступили именно таким образом. Притом Моби одним из первых получил iPod, который ему якобы захотел подарить Стив Джобс. Тогда он пошутил, что через какое-то время в “этой штуке” появится камера и телефон. Тогда над ним рассмеялись, но в итоге его слова оказались “пророчеством” и вышел iPhone.
“Я не слишком охотно об этом рассказываю, поскольку это звучит как нелепица и самовозвышение”, — заключил Моби. Впрочем, эксперты считают, что даже если в словах артиста и есть правда, то речь скорее идет о Rokr E1, неудачном совместном проекте “яблочного” бренда и Motorola.
По словам Моби, еще за пару лет до выхода на рынок iPod у него имелась беседа с Джимми Диксоном, являющимся одним из основателей сервиса iTunes. Тогда он заявил, что компании Apple следовало бы выпустить собственный MP3-проигрыватель. Спустя время представители разработчика поступили именно таким образом. Притом Моби одним из первых получил iPod, который ему якобы захотел подарить Стив Джобс. Тогда он пошутил, что через какое-то время в “этой штуке” появится камера и телефон. Тогда над ним рассмеялись, но в итоге его слова оказались “пророчеством” и вышел iPhone.
“Я не слишком охотно об этом рассказываю, поскольку это звучит как нелепица и самовозвышение”, — заключил Моби. Впрочем, эксперты считают, что даже если в словах артиста и есть правда, то речь скорее идет о Rokr E1, неудачном совместном проекте “яблочного” бренда и Motorola.
Автор: Марина Вебер