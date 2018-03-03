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Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
На просторах YouTube популярность набирает видео, где неизвестный мужчина называет себя пришельцем из 6491 года. По словам “инопланетянина”, вскоре на Земле случится апокалипсис.

Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе

Мужчина, предпочевший скрыть свое лицо, называет себя инопланетным археологом Джеймсом Оливером. При этом он также утверждает, что является путешественником во времени, и в 2018 год прибыл из 6491. На Земле он якобы застрял из-за наблюдавшегося накануне суперлуния. В частности, его оборудование вышло из строя, а восстановить он его не может из-за того, что нужных ему материалов здесь не существует. Теперь он вынужден находиться тут до тех пор, пока не прибудет другая исследовательская группа из будущего.


“Пришелец” решил дать прогнозы на ближайшее будущее, отметив, что спустя несколько сотен лет вулкан Йеллоустоун начнет извергаться, и на месте США образуется “пустошь”. Планета самого “путешественника” якобы находится за пределами Солнечной системы, но он не смог объяснить, зачем посетил Землю. Впрочем, большинство пользователей мужчине не поверили, заметив в его речи слишком много неточностей.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:41
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