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Первый переезд в новый дом в рамках программы реновации состоялся в Москве
Правительство Москвы выполняет обязательства по обеспечению владельцев квартир в старых ветхих домах столицы качественным жильем, взятые в рамках программы реновации. Москвичи, проживащие в трех домах по улице Федина, первыми получили возможность переехать в новый современный дом.

Первый переезд в новый дом в рамках программы реновации состоялся в Москве


Москвичам, проживающим в старых домах по улице Федина, первым из участников программы посчастливилось получить ключи от новых квартир в доме на 5-й Парковой улице. Именно они в эту самую минуту совершают первый переезд в новое жилье в рамках объявленной властями столицы программе реновации. В ходе переселения грузчики оказывают помощь в перевозке вещей и мебели нуждающимся людям и пенсионерам. Решение о предоставлении помощи гражданам при переезде принято властями Москвы.

Согласно принятой в Москве программе реновации, о которой портал "Актуальные Новости" сообщал ранее, современное комфортное жилье предоставят москвичам, проживающим старых ветхих домах, основную массу которых составляют "хрущевки".

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 16:10
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