Студия Blizzard тизерит релиз Diablo 3 на Nintendo Switch посредством ночника
Известная студия Blizzard тизерит релиз Diablo 3 на Nintendo Switch посредством ночника. Соответствующий пост представители компании разместили на официальной странице в Twitter.
Намекнуть на скорый выход Diablo 3 для консолей Nintendo Switch представители Blizzard решили достаточно необычным способом, используя для этого жутковатый тематический ночник. Несмотря на то, что ролик имеет продолжительность всего в шесть секунд, пользователям этого оказалось достаточно для того, чтобы догадаться, о чем именно идет речь. В подписи к публикации, между тем, представители студии тоже не делали никаких намеков, лишь пожелав фолловерам “Сладких снов”.
Впрочем, очевидной подсказка оказалась прежде всего для англоязычных поклонников Diablo 3, поскольку переключатель лампы на указанном языке как раз таки и звучит как switch, что намекает на Nintendo Switch. При этом официального анонса игры от студии Blizzard поклонники еще не дождались, но большинство считает, что это только вопрос времени.
Намекнуть на скорый выход Diablo 3 для консолей Nintendo Switch представители Blizzard решили достаточно необычным способом, используя для этого жутковатый тематический ночник. Несмотря на то, что ролик имеет продолжительность всего в шесть секунд, пользователям этого оказалось достаточно для того, чтобы догадаться, о чем именно идет речь. В подписи к публикации, между тем, представители студии тоже не делали никаких намеков, лишь пожелав фолловерам “Сладких снов”.
Впрочем, очевидной подсказка оказалась прежде всего для англоязычных поклонников Diablo 3, поскольку переключатель лампы на указанном языке как раз таки и звучит как switch, что намекает на Nintendo Switch. При этом официального анонса игры от студии Blizzard поклонники еще не дождались, но большинство считает, что это только вопрос времени.
Автор: Марина Вебер