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В США назвали победителей антипремии «Золотая малина»
В США учредители антипремии «Золотая малина» озвучили победителей, ставших героями номинаций. В группе «Худший фильм» в 2017 году приз завоевал американский комедийный мультфильм «Эмоджи фильм».

В США назвали победителей антипремии «Золотая малина»


В списке, наряду с «Эмоджи фильмом», претендовали на звание «Худшего фильма года» кинокартины: научно-фантастический боевик «Трансформеры: последний рыцарь», приключенческий боевик «Мумия», мелодрама «На пятьдесят оттенков темнее» и комедия «Спасатели Малибу». Представители «Золотой малины» разместили на сайте премии забавное видео, в котором озвучили имена лауреатов.

Эксперты подчеркнули, что сценарий и режиссура в «Эмоджи фильме» плохие, что было подтверждено награждением режиссера проекта Тони Леондиса. Видеоролик обращает внимание на то, что по сценарию мультфильма демонстрируются недостатки Голливуда. На этом награждения картины не закончились. Специалисты раскритиковали актерский дуэт, как самый худший и пару «отвратительных» эмоджи.

Тома Круза посчитали худшим актером, который сыграл «абсурдно и посредственно» в фильме «Мумия». Победителем в разряде «Худший актер второго плана» стал Мел Гибсон, отличившийся своей игрой в кинокартине «Здравствуй папа, Новый год! 2». Ким Бейсингер сыграла в фильме «На пятьдесят оттенков темнее» и ей досталась награда в той же номинации. Мелодрама также победила в категории «Ремейк, пародия или сиквел». Специалисты в видеоролике уточнили, что переработанная картина оказалась плохой.

Антипремия «Золотая малина» вручается каждый год перед вручением премии «Оскар». Однако победители становятся обладателями пластиковой ягоды малины, окрашенной в золотой цвет. Приз по цене не стоит даже 5 долларов.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 15:18
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