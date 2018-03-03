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Эксперты опровергли популярные мифы о чае
Эксперты решили развеять распространенные мифы о чае, которым верит большинство. Подобные знания помогут человеку максимально насладиться этим напитком.

Эксперты опровергли популярные мифы о чае

Существует мнение, что черный чай содержит в себе больше кофеина, чем зеленый, однако в действительности на это влияет множество факторов. Например, как чай рос, как его сушили, из какого он региона, даже время заварки играет свою роль. Поэтому данное утверждение далеко не всегда верно. Не правдив и миф о том, что черный чай непременно стоит заваривать дольше зеленого. Но и здесь полно нюансов, ведь стоит учитывать размер чайника, листы и т.д. Лучше на личном опыте выбрать для себя наиболее оптимальный период, необходимый для заваривания напитка.

Не стоит полагаться на утверждение, что зеленый чай лучше не заливать “крутым” кипятком, выбрав температуру в 75-80 градусов, чтобы уберечь тонкий аромат напитка. Это тоже зависит только от сорта, ведь некоторые зеленые и белые чаи заливают обычным кипятком. Не рекомендуют эксперты слишком полагаться на то, что дорогостоящий чай с надписью “organic” непременно является натуральным. Некоторые производители просто пользуются таким “трюком”, чтобы извлечь прибыль. Натуральный напиток непременно будет отличаться вкусом, а еще можно полагаться на проверенного продавца.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:00
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