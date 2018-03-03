Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / В мире

Эксперт назвал чушью прогноз американского математика относительно третьей мировой войны
Сроки вероятного начала третьей мировой войны были получены математиком из Колорадского университета США, основываясь на информации о вооруженных конфликтах человечества в период с 1893 по 2003 годы. Российский эксперт, сотрудник института стратегических исследований назвал результаты исследований американского математика чушью.

Эксперт назвал чушью прогноз американского математика относительно третьей мировой войны


По мнению эксперта, прогноз, сделанный математиком из Колорадского университета, не стоит воспринимать, как точный. По словам российского военного историка, в США просто любят подобные истории про глобальные войны. На самом деле в мире огромное количество специалистов по военной истории и стратегии. Их работа подобна работе политологов. Они рассказывают про возможные пути развития конкретной ситуации, основываясь на прошедших событиях, однако очень редко события будущего совпадают с предсказанными ими вариантами.

Американский математик, основываясь на войнах прошлого, сделал вывод о том, что очередное глобальное вооруженное столкновение ждет человечество до наступления 2150 года. Российский эксперт считает, что в данной области в принципе прогнозирование невозможно и все это "вилами писано по воде".

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 16:27
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал
03.03, 17:32 Экс-участница “Дома-2” Мария Адоевцева перестала