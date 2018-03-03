Эксперт назвал чушью прогноз американского математика относительно третьей мировой войны
Сроки вероятного начала третьей мировой войны были получены математиком из Колорадского университета США, основываясь на информации о вооруженных конфликтах человечества в период с 1893 по 2003 годы. Российский эксперт, сотрудник института стратегических исследований назвал результаты исследований американского математика чушью.
По мнению эксперта, прогноз, сделанный математиком из Колорадского университета, не стоит воспринимать, как точный. По словам российского военного историка, в США просто любят подобные истории про глобальные войны. На самом деле в мире огромное количество специалистов по военной истории и стратегии. Их работа подобна работе политологов. Они рассказывают про возможные пути развития конкретной ситуации, основываясь на прошедших событиях, однако очень редко события будущего совпадают с предсказанными ими вариантами.
Американский математик, основываясь на войнах прошлого, сделал вывод о том, что очередное глобальное вооруженное столкновение ждет человечество до наступления 2150 года. Российский эксперт считает, что в данной области в принципе прогнозирование невозможно и все это "вилами писано по воде".
По мнению эксперта, прогноз, сделанный математиком из Колорадского университета, не стоит воспринимать, как точный. По словам российского военного историка, в США просто любят подобные истории про глобальные войны. На самом деле в мире огромное количество специалистов по военной истории и стратегии. Их работа подобна работе политологов. Они рассказывают про возможные пути развития конкретной ситуации, основываясь на прошедших событиях, однако очень редко события будущего совпадают с предсказанными ими вариантами.
Американский математик, основываясь на войнах прошлого, сделал вывод о том, что очередное глобальное вооруженное столкновение ждет человечество до наступления 2150 года. Российский эксперт считает, что в данной области в принципе прогнозирование невозможно и все это "вилами писано по воде".
Автор: Артемов Сергей