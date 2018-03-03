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Американские ученые доказали пользу вина и шоколада для здоровья
Американские ученые исследовали ресвератрол, присутствующий в гроздьях винограда и зернах какао. Оказалось, что это вещество помогает в борьбе с вирусами, таким образом, больным полезно употреблять вино и шоколад.

Американские ученые доказали пользу вина и шоколада для здоровья


Для исследования были взяты клетки, зараженные коровьей оспой. Этот вирус схож с обычной оспой, но не столь опасен, поэтому его часто используют для экспериментов. Внедренный ресвератрол препятствовал делению клеток вируса, особенно на первых стадиях болезни. Это химическое соединение также успешно справлялось с уничтожением обезьяньей оспы, которая поражает как животных, так и людей, вероятность умереть при этом составляет 10%.

В том году британские ученые доказали, что ресвератрол способствует продлению жизни, омолаживая клетки организма. Также употребление вина и шоколада влияет на уничтожение жировой ткани.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 16:50
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