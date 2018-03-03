В Липецке местным жителям помогут волонтеры
В Липецке местные жители теперь могут рассчитывать на помощь волонтерской группы. Для этого им нужно будет подать заявку в онлайн-режиме в рамках проекта «Добро-48».
Проект предусматривает эффективное взаимодействие между нуждающимися и волонтерами с целью предоставления последними добровольной помощи. Инициатором выступает Центр развития добровольцев, сообщает Inforeactor.
Согласно условиям участия в проекте, поучаствовать в нем смогут местные жители, достигшие 14 лет. Заявку на получение помощи можно подать в электронном формате либо посредством телефонного звонка.
Проект предусматривает эффективное взаимодействие между нуждающимися и волонтерами с целью предоставления последними добровольной помощи. Инициатором выступает Центр развития добровольцев, сообщает Inforeactor.
Согласно условиям участия в проекте, поучаствовать в нем смогут местные жители, достигшие 14 лет. Заявку на получение помощи можно подать в электронном формате либо посредством телефонного звонка.
Автор: Сёмина Виктория