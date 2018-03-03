Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга пуповинной кровью
Ученые предложили применить пуповинную кровь с целью лечения повреждений спинного мозга. Такие исследования проводились казанскими учеными, представляющими КФУ.
В рамках проделанной работы ученым удалось выяснить, что введение клеток вышеупомянутой пуповинной крови в состоянии провоцировать миграцию шванновских клеток. Последние могут помогать в восстановлении передачи сигналов непосредственно между нервными клетками, которая нарушается в результате повреждений спинного мозга. По факту, после миграции упомянутые шванновские клетки начинают принимать активное участие в процессе образования миелина, заменяя таким образом функции олигодендроцитов.
По словам научных работников, итоги их исследования могут выступить в качестве основы для разработки нового генно-клеточного препарата, способного стать эффективным не только в лечении различных травм спинного мозга, но и при ряде демиелинизирующих недугов, среди которых оказался и рассеянный склероз.
Ранее, как сообщали "Актуальные новости", ученые рассказали о функциях мозга в момент бессознательного состояния.
В рамках проделанной работы ученым удалось выяснить, что введение клеток вышеупомянутой пуповинной крови в состоянии провоцировать миграцию шванновских клеток. Последние могут помогать в восстановлении передачи сигналов непосредственно между нервными клетками, которая нарушается в результате повреждений спинного мозга. По факту, после миграции упомянутые шванновские клетки начинают принимать активное участие в процессе образования миелина, заменяя таким образом функции олигодендроцитов.
По словам научных работников, итоги их исследования могут выступить в качестве основы для разработки нового генно-клеточного препарата, способного стать эффективным не только в лечении различных травм спинного мозга, но и при ряде демиелинизирующих недугов, среди которых оказался и рассеянный склероз.
Ранее, как сообщали "Актуальные новости", ученые рассказали о функциях мозга в момент бессознательного состояния.
Автор: Марина Вебер