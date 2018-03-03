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Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга пуповинной кровью
Ученые предложили применить пуповинную кровь с целью лечения повреждений спинного мозга. Такие исследования проводились казанскими учеными, представляющими КФУ.

Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга пуповинной кровью

В рамках проделанной работы ученым удалось выяснить, что введение клеток вышеупомянутой пуповинной крови в состоянии провоцировать миграцию шванновских клеток. Последние могут помогать в восстановлении передачи сигналов непосредственно между нервными клетками, которая нарушается в результате повреждений спинного мозга. По факту, после миграции упомянутые шванновские клетки начинают принимать активное участие в процессе образования миелина, заменяя таким образом функции олигодендроцитов.

По словам научных работников, итоги их исследования могут выступить в качестве основы для разработки нового генно-клеточного препарата, способного стать эффективным не только в лечении различных травм спинного мозга, но и при ряде демиелинизирующих недугов, среди которых оказался и рассеянный склероз.

Ранее, как сообщали "Актуальные новости", ученые рассказали о функциях мозга в момент бессознательного состояния.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 20:15
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