В России все чаще варварски воруют колеса LADA Vesta SW Cross
На территории России участились случаи варварской кражи колес с LADA Vesta SW Cross. Злоумышленники в процессе похищения данной части авто также заметно повреждают кузов транспортного средства.
Эксперты рассказали о нарастающей популярности именно варварского способа кражи колеса, отчего чаще всего страдает LADA Vesta SW Cross. В процессе злоумышленники делают в крыле авто большой вырез, чтобы иметь возможность снять колеса. Сперва происходит отключение сигнализации, когда удается через дыру дотянуться до аккумулятора, а затем в ход идет домкрат. Как правило, интерес у нарушителей вызывают диски, однако крайне редко кто-то оставляет покрышки.
Популярность такого варварского способа специалисты связывают с тем, что он не требует каких-либо серьезных затрат. За колесный диск от LADA Vesta SW Cross клиенты готовы платить в среднем порядка 7,5 тысяч рублей, пока полный комплект обойдется в по меньшей мере 30 тысяч.
Как сообщалось ранее, Lada Vesta SW продемонстрировала средние результаты на краш-тестах.
Эксперты рассказали о нарастающей популярности именно варварского способа кражи колеса, отчего чаще всего страдает LADA Vesta SW Cross. В процессе злоумышленники делают в крыле авто большой вырез, чтобы иметь возможность снять колеса. Сперва происходит отключение сигнализации, когда удается через дыру дотянуться до аккумулятора, а затем в ход идет домкрат. Как правило, интерес у нарушителей вызывают диски, однако крайне редко кто-то оставляет покрышки.
Популярность такого варварского способа специалисты связывают с тем, что он не требует каких-либо серьезных затрат. За колесный диск от LADA Vesta SW Cross клиенты готовы платить в среднем порядка 7,5 тысяч рублей, пока полный комплект обойдется в по меньшей мере 30 тысяч.
Как сообщалось ранее, Lada Vesta SW продемонстрировала средние результаты на краш-тестах.
Автор: Марина Вебер