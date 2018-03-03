Тюнинг-ателье Fusion Motor показало 430-сильный Land Rover Defender
Размещенное в Калифорнии тюнинг-ателье Fusion Motor продемонстрировало 430-сильный Land Rover Defender. Спецверсия внедорожника оснащена “свапнутым” мотором V8 LS3.
Двигатель объемом 6.2 литра является разработкой General Motors, и до 2015 года его часто устанавливали на Chevrolet Corvette C6, а также Camaro SS. При крутящем моменте в 575 Нм мощность силовой установки достигает 430 “лошадок”. Это на 25 лошадиных сил мощнее, нежели у наиболее производительной заводской версии Land Rover Defender. Трансмиссия для внедорожника представлена АКПП на шесть скоростей. В качестве дополнения можно заказать также мосты увеличенной прочности.
Спецверсия Land Rover Defender от оригинала отличается видоизмененной радиаторной решеткой, дисками на 18 дюймов, светодиодными фарами, другим бампером и т.д. Преображение пришлось пережить, кроме того, в том числе и салону авто, где сидения обтянули двухцветной кожей. Какой окажется стоимость такого творения тюнингового ателье Fusion Motor неизвестно.
Двигатель объемом 6.2 литра является разработкой General Motors, и до 2015 года его часто устанавливали на Chevrolet Corvette C6, а также Camaro SS. При крутящем моменте в 575 Нм мощность силовой установки достигает 430 “лошадок”. Это на 25 лошадиных сил мощнее, нежели у наиболее производительной заводской версии Land Rover Defender. Трансмиссия для внедорожника представлена АКПП на шесть скоростей. В качестве дополнения можно заказать также мосты увеличенной прочности.
Спецверсия Land Rover Defender от оригинала отличается видоизмененной радиаторной решеткой, дисками на 18 дюймов, светодиодными фарами, другим бампером и т.д. Преображение пришлось пережить, кроме того, в том числе и салону авто, где сидения обтянули двухцветной кожей. Какой окажется стоимость такого творения тюнингового ателье Fusion Motor неизвестно.
Автор: Марина Вебер