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Тюнинг-ателье Fusion Motor показало 430-сильный Land Rover Defender
Размещенное в Калифорнии тюнинг-ателье Fusion Motor продемонстрировало 430-сильный Land Rover Defender. Спецверсия внедорожника оснащена “свапнутым” мотором V8 LS3.

Тюнинг-ателье Fusion Motor показало 430-сильный Land Rover Defender

Двигатель объемом 6.2 литра является разработкой General Motors, и до 2015 года его часто устанавливали на Chevrolet Corvette C6, а также Camaro SS. При крутящем моменте в 575 Нм мощность силовой установки достигает 430 “лошадок”. Это на 25 лошадиных сил мощнее, нежели у наиболее производительной заводской версии Land Rover Defender. Трансмиссия для внедорожника представлена АКПП на шесть скоростей. В качестве дополнения можно заказать также мосты увеличенной прочности.

Спецверсия Land Rover Defender от оригинала отличается видоизмененной радиаторной решеткой, дисками на 18 дюймов, светодиодными фарами, другим бампером и т.д. Преображение пришлось пережить, кроме того, в том числе и салону авто, где сидения обтянули двухцветной кожей. Какой окажется стоимость такого творения тюнингового ателье Fusion Motor неизвестно.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:19
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