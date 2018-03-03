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Американские эксперты выяснили срок "жизни" смартфона iPhone
Сотрудники американской компании Asymco проанализировали количество активных iPhone в мире. Они пришли к выводу, что жизненный цикл этого смартфона равен 4 годам.

Американские эксперты выяснили срок "жизни" смартфона iPhone


Согласно их данным, за свою историю корпорация Apple всего реализовала 2,25 млрд смартфонов. Сейчас в активной работе находятся 1,3 млрд устройств, таким образом, 750 млн единиц нужно ремонтировать, либо ими не пользуются. Также они провели опрос и выяснили, что владельцы меняют модели раз в 4 года, и эти результаты совпали с итогами исследования.

Статистика в России показывает, что большинство покупателей пользуются iPhone более 12 месяцев. 50% потребителей предпочитают гаджеты, бывшие в употреблении. В других странах поведение поклонников продукции Apple совпадает.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 23:20
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