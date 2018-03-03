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Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным двигателем
В базе Национальной администрации по безопасности дорожного движения США зафиксирована информация о том, что обновленная Mazda MX-5 2019 года выпуска может обзавестись более мощным двигателем. По данным регулятора, автомобиль оснастят бензиновым мотором мощностью в 181 лошадиная сила.

Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным двигателем


Отмечается, что данный тип двигателя станет единственным для родстера. На сегодняшний день под капотом модели находится четырехцилиндровый силовой четырехцилиндровый агрегат Skyactiv-G мощностью 155 лошадиных сил. Эксперты отмечают, что автомобиль с новым типом двигателя будет относиться к третьей генерации модели. Кроме того, они могут получить и электродвигатель, таким образом MX-5 может стать гибридом.

До этого японские производители утверждали, что по экологичности автомобиль после рестайлинга не будет уступать электромобилям с учетом выбросов вредных веществ при производстве электричества.

Ранее сообщалось, что разработчики Mazda вновь станут использовать роторные моторы.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 17:55
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