Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным двигателем
В базе Национальной администрации по безопасности дорожного движения США зафиксирована информация о том, что обновленная Mazda MX-5 2019 года выпуска может обзавестись более мощным двигателем. По данным регулятора, автомобиль оснастят бензиновым мотором мощностью в 181 лошадиная сила.
Отмечается, что данный тип двигателя станет единственным для родстера. На сегодняшний день под капотом модели находится четырехцилиндровый силовой четырехцилиндровый агрегат Skyactiv-G мощностью 155 лошадиных сил. Эксперты отмечают, что автомобиль с новым типом двигателя будет относиться к третьей генерации модели. Кроме того, они могут получить и электродвигатель, таким образом MX-5 может стать гибридом.
До этого японские производители утверждали, что по экологичности автомобиль после рестайлинга не будет уступать электромобилям с учетом выбросов вредных веществ при производстве электричества.
Ранее сообщалось, что разработчики Mazda вновь станут использовать роторные моторы.
Отмечается, что данный тип двигателя станет единственным для родстера. На сегодняшний день под капотом модели находится четырехцилиндровый силовой четырехцилиндровый агрегат Skyactiv-G мощностью 155 лошадиных сил. Эксперты отмечают, что автомобиль с новым типом двигателя будет относиться к третьей генерации модели. Кроме того, они могут получить и электродвигатель, таким образом MX-5 может стать гибридом.
До этого японские производители утверждали, что по экологичности автомобиль после рестайлинга не будет уступать электромобилям с учетом выбросов вредных веществ при производстве электричества.
Ранее сообщалось, что разработчики Mazda вновь станут использовать роторные моторы.
Автор: Сергей Сидорин