Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
На днях известный модельер Вячеслав Зайцев отметил 80-летний юбилей. На Первом канале вышел документальный фильм, в котором рассказали о жизни знаменитости, и о том, как он, вспоминая о разлуке с сыном, заплакал.
Зайцев еще в студенческие годы стал мужем девушки по имени Марина. Избранница будущего мэтра стиля была из глубокоуважаемой семьи. Однако молодой парень, ставший впоследствии художником-модельером, в те годы был робким и смущался. Поэтому возлюбленная сама выбрала его своим супругом.
Мать невесты высказалась категорически против заключения брака и постоянно акцентировала внимание на том, что ее дочери не нужен такой муж. Поэтому Зайцев в результате после совместной жизни на протяжении 9 лет развелся с Мариной. Однако у супружеской пары был общий сын Егор.
Вячеслав Зайцев вспомнил о том, как наследник звонил ему на работу. Мальчик просил отца поговорить с ним, а модельер соглашался и начинал плакать. Знаменитый живописец и график признался, сын считал, что его бросили.
Зайцев объяснил, что после развода Егор остался жить с матерью. При этом встреча модельера с наследником состоялась только, когда подростку исполнилось 15 лет.
В настоящее время талантливый художник по костюмам проживает один в доме в Подмосковье. Несмотря на это, Зайцев остается позитивным и считает одиночество наградой за славу.
Напомним, сына Вячеслава Зайцева обвинили в желании нажиться на славе отца и забрать его бизнес.
Зайцев еще в студенческие годы стал мужем девушки по имени Марина. Избранница будущего мэтра стиля была из глубокоуважаемой семьи. Однако молодой парень, ставший впоследствии художником-модельером, в те годы был робким и смущался. Поэтому возлюбленная сама выбрала его своим супругом.
Мать невесты высказалась категорически против заключения брака и постоянно акцентировала внимание на том, что ее дочери не нужен такой муж. Поэтому Зайцев в результате после совместной жизни на протяжении 9 лет развелся с Мариной. Однако у супружеской пары был общий сын Егор.
Вячеслав Зайцев вспомнил о том, как наследник звонил ему на работу. Мальчик просил отца поговорить с ним, а модельер соглашался и начинал плакать. Знаменитый живописец и график признался, сын считал, что его бросили.
Зайцев объяснил, что после развода Егор остался жить с матерью. При этом встреча модельера с наследником состоялась только, когда подростку исполнилось 15 лет.
В настоящее время талантливый художник по костюмам проживает один в доме в Подмосковье. Несмотря на это, Зайцев остается позитивным и считает одиночество наградой за славу.
Напомним, сына Вячеслава Зайцева обвинили в желании нажиться на славе отца и забрать его бизнес.
Автор: Элана Ал-Лами