Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Технологии

Google планирует выпустить новую операционную систему Android 9.0 P
Разработчики компании Google планируют выпустить новую операционную систему Android 9.0 P. Новинка ожидается многомиллионной аудиторией поклонников операционки, потому как очень интересны ранее анонсируемые нововведения.

Google планирует выпустить новую операционную систему Android 9.0 P


Ориентировочной датой демонстрации Android 9.0 P считают выставку Google I\O 2018, запланированную на начало мая. На мероприятии продемонстрируют функциональность и расскажут обо всех особенностях и позитивных сторонах системы. Также будет доступна бета-версия для разработчиков, с целью ознакомления, доработки и адаптации своего программного обеспечения.

Основной новинкой выделяется поддержка сканера глаза для всех смартфонов, причем его радужной оболочки, что позволит надежнее защитить мобильные устройства. Осуществить поддержку такой функции нужно будет в первую очередь производителям, путем установки специального модуля камеры. На данный момент такая технология встречается у новых поколениях производителей Apple и Samsung. Система будет напоминать больше FaceID, потому как проще установить специально настроенную камеру или две, чем писать каждый раз новое программное обеспечение под отдельное устройство и операционную систему, как сейчас делают южнокорейские разработчики.

Google планирует выпустить новую операционную систему Android 9.0 P


Такое решение кажется отличным для множества пользователей, однако неизвестно как скажется такая функция на повышении стоимости. Также будут учитываться желания самих производителей мобильных устройств, использующих на сегодняшний день похожее приложение Face Unlock. Но эта программу можно с легкостью обмануть, показывая вместо лица фотографию, и впоследствии успешно разблокировать устройство, так как не предусмотрена проверка объемности.

Выделяют еще возможность записи разговоров, отсутствие слежения за пользователем с помощью камер и улучшенную функцию блокировки звонков. Таким образом возможно будет запрограммировать скрытые, коммерческие и неизвестные звонки, раздражающие многих.

Посмотреть на Android 9.0 P на выставке Google может каждый, но если повезет оказаться среди числа счастливчиков путем розыгрыша билетов. Сам билет стоит 1150 долларов, но даже за такую большую сумму не гарантирует попадания на мероприятие.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 17:21
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал
03.03, 17:32 Экс-участница “Дома-2” Мария Адоевцева перестала