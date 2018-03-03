Google планирует выпустить новую операционную систему Android 9.0 P

Ориентировочной датой демонстрации Android 9.0 P считают выставку Google I\O 2018, запланированную на начало мая. На мероприятии продемонстрируют функциональность и расскажут обо всех особенностях и позитивных сторонах системы. Также будет доступна бета-версия для разработчиков, с целью ознакомления, доработки и адаптации своего программного обеспечения.Основной новинкой выделяется поддержка сканера глаза для всех смартфонов, причем его радужной оболочки, что позволит надежнее защитить мобильные устройства. Осуществить поддержку такой функции нужно будет в первую очередь производителям, путем установки специального модуля камеры. На данный момент такая технология встречается у новых поколениях производителей Apple и Samsung. Система будет напоминать больше FaceID, потому как проще установить специально настроенную камеру или две, чем писать каждый раз новое программное обеспечение под отдельное устройство и операционную систему, как сейчас делают южнокорейские разработчики.Такое решение кажется отличным для множества пользователей, однако неизвестно как скажется такая функция на повышении стоимости. Также будут учитываться желания самих производителей мобильных устройств, использующих на сегодняшний день похожее приложение Face Unlock. Но эта программу можно с легкостью обмануть, показывая вместо лица фотографию, и впоследствии успешно разблокировать устройство, так как не предусмотрена проверка объемности.Выделяют еще возможность записи разговоров, отсутствие слежения за пользователем с помощью камер и улучшенную функцию блокировки звонков. Таким образом возможно будет запрограммировать скрытые, коммерческие и неизвестные звонки, раздражающие многих.Посмотреть на Android 9.0 P на выставке Google может каждый, но если повезет оказаться среди числа счастливчиков путем розыгрыша билетов. Сам билет стоит 1150 долларов, но даже за такую большую сумму не гарантирует попадания на мероприятие.