В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал символом олимпийского пятиборья
Компания из Японии Nissin, которая стала одним из главных спонсоров Олимпиады в Токио в 2020 году, принялась рекламировать олимпийское пятиборье. Спонсором вида спорта стал кентавр с мечом в одной руке и пистолетом в другой.
Данное соединение новой культуры и мифологии должен привлечь внимание к этому не самом популярному спорту. Отмечается, что символ вышел ужасным, но очень понравился японцам, которые стали рисовать на него фан-арты.
Пятиборье или пентатлон включает в себя фехтование, бег, конный спорт, плавание и стрельбу. Все это объединено в кентавре. Так, на фехтование указывает меч и маска, стрельбу – пистолет, плавание – костюм на передних конечностях мифологического персонажа, бег – кроссовки на тех же копытах, а конный спорт – сам кентавр.
Нового персонажа назвали Пентаурус-кун, которое объединяет два слова – пентатлон и кентавр. Для раскрутки персонажа его авторы привлекли популярную японскую группу Gospellers, который снялся в их клипе на песню, посвященную ему же.
В социальных сетях японцы рисуют различные фан-арты с Пентаурус-куном, которого изображают в компании Человека-паука.
Данное соединение новой культуры и мифологии должен привлечь внимание к этому не самом популярному спорту. Отмечается, что символ вышел ужасным, но очень понравился японцам, которые стали рисовать на него фан-арты.
Пятиборье или пентатлон включает в себя фехтование, бег, конный спорт, плавание и стрельбу. Все это объединено в кентавре. Так, на фехтование указывает меч и маска, стрельбу – пистолет, плавание – костюм на передних конечностях мифологического персонажа, бег – кроссовки на тех же копытах, а конный спорт – сам кентавр.
Нового персонажа назвали Пентаурус-кун, которое объединяет два слова – пентатлон и кентавр. Для раскрутки персонажа его авторы привлекли популярную японскую группу Gospellers, который снялся в их клипе на песню, посвященную ему же.
В социальных сетях японцы рисуют различные фан-арты с Пентаурус-куном, которого изображают в компании Человека-паука.
Автор: Сергей Сидорин