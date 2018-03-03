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В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал символом олимпийского пятиборья
Компания из Японии Nissin, которая стала одним из главных спонсоров Олимпиады в Токио в 2020 году, принялась рекламировать олимпийское пятиборье. Спонсором вида спорта стал кентавр с мечом в одной руке и пистолетом в другой.

В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал символом олимпийского пятиборья


Данное соединение новой культуры и мифологии должен привлечь внимание к этому не самом популярному спорту. Отмечается, что символ вышел ужасным, но очень понравился японцам, которые стали рисовать на него фан-арты.

Пятиборье или пентатлон включает в себя фехтование, бег, конный спорт, плавание и стрельбу. Все это объединено в кентавре. Так, на фехтование указывает меч и маска, стрельбу – пистолет, плавание – костюм на передних конечностях мифологического персонажа, бег – кроссовки на тех же копытах, а конный спорт – сам кентавр.

Нового персонажа назвали Пентаурус-кун, которое объединяет два слова – пентатлон и кентавр. Для раскрутки персонажа его авторы привлекли популярную японскую группу Gospellers, который снялся в их клипе на песню, посвященную ему же.



В социальных сетях японцы рисуют различные фан-арты с Пентаурус-куном, которого изображают в компании Человека-паука.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 17:00
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