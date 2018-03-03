В Австралии начнут печатать взрывчатку
В Австралии приступили к печати взрывчатки. Инициаторами разработки выступили компании DST и DefendTex. Проект будет выведен на производство за два года.
Детали о разработке озвучил минпромышленности Австралии Хон Кристофер. Так, с его слов, выпуск взрывчатых материалов с привлечением трехмерной печати позволит существенно усовершенствовать показатели оборонной способности страны.
Ранее аналогичный проект запустил НИЦ вооружений Армии США. В настоящее время проект пребывает на стадии тестирования. В скором времени не исключается задействование технологии с целью создания комплектующих для экипировки военных пилотов ВВС.
В рамках нового проекта было задействовано несколько технологий. Базовой из них стало лазерное металлическое спекание. Далее материалы были подвержены отливке в формы воском. Стандартом был избран гранатомет M203A1 40-миллиметрового калибра. Первые испытания вещества закончились успешно.
Детали о разработке озвучил минпромышленности Австралии Хон Кристофер. Так, с его слов, выпуск взрывчатых материалов с привлечением трехмерной печати позволит существенно усовершенствовать показатели оборонной способности страны.
Ранее аналогичный проект запустил НИЦ вооружений Армии США. В настоящее время проект пребывает на стадии тестирования. В скором времени не исключается задействование технологии с целью создания комплектующих для экипировки военных пилотов ВВС.
В рамках нового проекта было задействовано несколько технологий. Базовой из них стало лазерное металлическое спекание. Далее материалы были подвержены отливке в формы воском. Стандартом был избран гранатомет M203A1 40-миллиметрового калибра. Первые испытания вещества закончились успешно.
Автор: Сёмина Виктория