В Красноярске из автомобилей свадебного кортежа открыли стрельбу
В правоохранительных органах сообщили, что в Красноярске из автомобилей свадебного кортежа открыли стрельбу. Полицейские становили гостей и оштрафовали владельца оружия. По данному факту начата проверка.
Инцидент произошел днем 3 марта в Центральном районе города на улице Лебедевой. После досмотра правоохранители нашли газовый пистолет и патроны к нему. 58-летнего мужчину – владельца оружия – оштрафовали за нарушение статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях.
Инцидент произошел днем 3 марта в Центральном районе города на улице Лебедевой. После досмотра правоохранители нашли газовый пистолет и патроны к нему. 58-летнего мужчину – владельца оружия – оштрафовали за нарушение статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях.
Автор: Сергей Сидорин