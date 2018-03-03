У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
Знаменитый юморист Владимир Винокур в передаче "Секрет на миллион" сказал, что у него есть родственник, и он полный тезка звезды. В передаче выяснилось, что у племянника Владимира Винокура больная дочка.
Артист нянчил его, пока проходил службу в вооруженных силах. Как-то Владимир Винокур-младший не захотел, чтобы в семье было два одинаковых имени и предложил называться Федей. Впоследствии так стали называть и старшего тезку, причем и мать, и отец, и брат. Сам артист тоже подписывался этим именем, когда писал из армии.
В программе появился и сам родственник юмориста, по профессии он личный шофер. Главная новость, которой поделилась семья Винокуров, заключается в тяжелой болезни дочери Винокура-младшего. Он нехотя назвал диагноз – это спинальная амиотрофия Верднига – Гофмана. Знаменитость всеми силами помогает племяннику.
Также зашел разговор о родном брате главного героя передачи. Он умер в 2011 году от поздно обнаруженного сахарного диабета. Лучшие доктора не смогли помочь, и он скончался при проведении операции, не выдержало сердце. Из-за этой истории пошли слезы у ведущей передачи Леры Кудрявцевой, Владимир Винокур пытался ее успокоить.
Артист нянчил его, пока проходил службу в вооруженных силах. Как-то Владимир Винокур-младший не захотел, чтобы в семье было два одинаковых имени и предложил называться Федей. Впоследствии так стали называть и старшего тезку, причем и мать, и отец, и брат. Сам артист тоже подписывался этим именем, когда писал из армии.
В программе появился и сам родственник юмориста, по профессии он личный шофер. Главная новость, которой поделилась семья Винокуров, заключается в тяжелой болезни дочери Винокура-младшего. Он нехотя назвал диагноз – это спинальная амиотрофия Верднига – Гофмана. Знаменитость всеми силами помогает племяннику.
Также зашел разговор о родном брате главного героя передачи. Он умер в 2011 году от поздно обнаруженного сахарного диабета. Лучшие доктора не смогли помочь, и он скончался при проведении операции, не выдержало сердце. Из-за этой истории пошли слезы у ведущей передачи Леры Кудрявцевой, Владимир Винокур пытался ее успокоить.
Автор: Северов Андрей