Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
Экс-сотрудник разных ток-шоу федеральных каналов Радмир Кузнец вывел историю Дианы Шурыгиной на новый уровень. Соответствующие комментарии касались также Андрея Малахова.

Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"


«История Шурыгиной стала своеобразным брендом для различных шоу-программ. Зрителю интересно, потому что он привык жалеть и сочувствовать, а здесь этого хоть отбавляй. Вот Малахов и привел новую героиню с аналогичной историей, которой стала 15-летняя россиянкаизнасилованная на вечеринке, однако не все чисто и в этой истории, я уверен, что это сплошной обман, а видео постановочное», - заявил Кузнец.

Также он добавил, что редакция шоу должна искать развитие подобных историй, однако этого не происходит. Каждые 2 месяцы можно наблюдать «новую Шурыгину», что помогает поддерживать высокие рейтинги программ, но эфиры об одной и той же героини могут быстро надоесть, по этой причине появляются очередные персонажи.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 18:50
Читайте также
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
На панорамах Google Maps нашли привидения
Эксперимент Facebook с двумя новостными лентами
В России будет укороченная рабочая неделя
Правительство утвердило правила предоставления
Подаренный олимпийцу BMW выставлен на продажу
Instagram “инопланетянина” Лила Майо покорил
Дональд Трамп продлил санкции против России на год
Добавление комментария
Последние новости
03.03, 21:20 SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
03.03, 21:00 Яна Троянова откровенно рассказала о смерти сына
03.03, 20:45 У Владимира Винокура-младшего тяжело больна дочь
03.03, 20:30 Эксперт рассказал, зачем карты Apple обманывают
03.03, 20:15 Ученые предложили лечить повреждения спинного мозга
03.03, 20:00 Эксперты опровергли популярные мифы о чае
03.03, 19:40 Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия
03.03, 19:25 В Сети появились фотографии рестайлингового универсала
03.03, 19:16 В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
03.03, 19:11 «Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые
03.03, 19:00 В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером
03.03, 18:50 Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
03.03, 18:42 В Австралии начнут печатать взрывчатку
03.03, 18:35 Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного
03.03, 18:29 В Казани на Toyota с подъемника упал BMW
03.03, 18:28 Вячеслав Зайцев заплакал, вспоминая о разлуке с сыном
03.03, 18:19 BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
03.03, 17:55 Обновленная Mazda MX-5 может обзавестись более мощным
03.03, 17:45 В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал
03.03, 17:32 Экс-участница “Дома-2” Мария Адоевцева перестала