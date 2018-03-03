Эксперт: Малахов каждые 2 месяца ищет новую "Шурыгину"
Экс-сотрудник разных ток-шоу федеральных каналов Радмир Кузнец вывел историю Дианы Шурыгиной на новый уровень. Соответствующие комментарии касались также Андрея Малахова.
«История Шурыгиной стала своеобразным брендом для различных шоу-программ. Зрителю интересно, потому что он привык жалеть и сочувствовать, а здесь этого хоть отбавляй. Вот Малахов и привел новую героиню с аналогичной историей, которой стала 15-летняя россиянкаизнасилованная на вечеринке, однако не все чисто и в этой истории, я уверен, что это сплошной обман, а видео постановочное», - заявил Кузнец.
Также он добавил, что редакция шоу должна искать развитие подобных историй, однако этого не происходит. Каждые 2 месяцы можно наблюдать «новую Шурыгину», что помогает поддерживать высокие рейтинги программ, но эфиры об одной и той же героини могут быстро надоесть, по этой причине появляются очередные персонажи.
«История Шурыгиной стала своеобразным брендом для различных шоу-программ. Зрителю интересно, потому что он привык жалеть и сочувствовать, а здесь этого хоть отбавляй. Вот Малахов и привел новую героиню с аналогичной историей, которой стала 15-летняя россиянкаизнасилованная на вечеринке, однако не все чисто и в этой истории, я уверен, что это сплошной обман, а видео постановочное», - заявил Кузнец.
Также он добавил, что редакция шоу должна искать развитие подобных историй, однако этого не происходит. Каждые 2 месяцы можно наблюдать «новую Шурыгину», что помогает поддерживать высокие рейтинги программ, но эфиры об одной и той же героини могут быстро надоесть, по этой причине появляются очередные персонажи.
Автор: Сёмина Виктория