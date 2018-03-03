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Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного оружия
Рейтинг самых страшных ракет, способных нести ядерный заряд, опубликован в Сети. В топ-10 самого современного и опасного вида вооружений попали 5 видов ракет, состоящих на вооружении армии России.

Эксперты составили рейтинг самого грозного ядерного оружия


Лидером составленного рейтинга является российский новый ракетный комплекс "Сармат", который будоражит умы западной прессы после недавнего выступления Владимира Путина. Данный комплекс использует передовые разработки, ему нет аналогов в мире. Ракета обладает гиперзвуковой скоростью и непредсказуемой траекторией. Во время своего послания к федеральному собранию, президент России упомянул о новом ракетном комплексе "Сармат", также была проведена видеодемонстрация испытаний новейшего типа оружия.

Второе место в списке занимает российская ракета "Воевода", которую западные военные специалисты окрестили "Сатаной". Дальность ее полета составляет 11 тысяч километров, предусмотрена возможность установки 10 боеголовок, а отклонение от предполагаемого места поражения цели не превышает 220 метров. Тройку лидеров замыкает китайская DF-5/5A, способная после проведенных доработок нести несколько боеголовок на расстояние около 12 тысяч километров, а отклонение данной ракеты от цели не превышает 300 метров.

Одной из самых точных ядерных ракет в мире является американская UGM-133 Trident II, вероятное отклонение которой составляет 120 метров. Это оружие занимает четвертое место рейтинга. На пятом месте расположился еще один представитель российской военной мысли - Р-29РМУ2 "Лайнер", принятый на вооружение в 2014 году. Диапазон поражения "Лайнера" составляет 11 тысяч километров, есть возможность установки 12 боеголовок, а величина вероятного отклонения от цели до сих пор является сверхсекретной.

Во второй пятерке расположились российские РСМ 56 "Булава" и "Тополь-М", американская LGM-30G Minuteman III, китайская Dong Feng 31 и французская Р51. Данный рейтинг показывает, что Россия обладает самым мощным и современным ядерным щитом в мире, позволяющим надолго сохранить паритет в области вооружений.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 18:35
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