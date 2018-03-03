Ученые: У людей стресс может перерасти в депрессию из-за развитого рецептора
Американские ученые из Научно-исследовательского института Скриппса (The Scripps Research Institute) в ходе исследования определили, что у людей стресс может перерасти в депрессию из-за развитого рецептора GPR158. Долгое время ученые не могли понять свойства данного рецептора и называли его «сиротой».
Для того, чтобы больше узнать о GPR158, биологи провели исследование на мышах. По результатам тестирования выяснилось, что у грызунов, которые больше подвержены стрессу, более развит данный рецептор. При подавлении GRP158, у особей возникала стойкость к появлению депрессивного состояния.
Ученые установили, что рецептор оказывает воздействие на ключевые сигнальные пути, связанные с регуляцией настроения в префронтальной коре головного мозга. Данные исследования подтвердили наблюдения медиков, согласно которым некоторые люди более устойчивы к стрессам, а некоторые менее. Первых защищает их набор генов.
В будущем ученые планируют разработать препарат, который будет влиять на рецептор GPR158 и поможет людям вылечиваться от депресии.
Ранее сообщалось, что ученые признали антидепрессанты работающими медикаментами.
Для того, чтобы больше узнать о GPR158, биологи провели исследование на мышах. По результатам тестирования выяснилось, что у грызунов, которые больше подвержены стрессу, более развит данный рецептор. При подавлении GRP158, у особей возникала стойкость к появлению депрессивного состояния.
Ученые установили, что рецептор оказывает воздействие на ключевые сигнальные пути, связанные с регуляцией настроения в префронтальной коре головного мозга. Данные исследования подтвердили наблюдения медиков, согласно которым некоторые люди более устойчивы к стрессам, а некоторые менее. Первых защищает их набор генов.
В будущем ученые планируют разработать препарат, который будет влиять на рецептор GPR158 и поможет людям вылечиваться от депресии.
Ранее сообщалось, что ученые признали антидепрессанты работающими медикаментами.
Автор: Сергей Сидорин