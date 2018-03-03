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«Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые в России
В России магазин «Евросеть» с 3 марта текущего года предлагает осуществить обмен старого смартфона на любой новый. Однако специалисты объясняют, что это не стандартная акция Trade-In, а совершенно новая программа, в рамках которой не получится произвести обычный обмен старого гаджета на новый.

«Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые в России


Сервис «Меняем на новое», запущенный российским ритейлером «Евросеть», представляет собой ее подключение во время приобретения нового мобильного устройства. Однако покупателю необходимо заплатить за нее 20% от стоимости приобретаемого гаджета.

Воспользоваться предложением от магазина «Евросеть» могут пользователи смартфонов от любых производителей – Samsung, Apple, Xiaomi, Sony, Huawei, HTC и других. Владелец смартфона на протяжении 6 месяцев с момента заключения договора имеет право возвратить гаджет в любом состоянии обратно в магазин. При этом хозяину мобильного устройства вернут 70% от его стоимости. Если человек обратиться в магазин через 12 месяцев, то сможет вернуть только 50% от цены гаджета.

Компания «Нава Сервис» несет ответственность за быстрый обмен старой техники на новую. Она является партнером «Евросети» в указанной акции. Обратиться с заявкой на обмен пользователь может круглосуточно в любой день недели.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 19:11
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