«Евросеть» начала менять старые смартфоны на любые новые в России
В России магазин «Евросеть» с 3 марта текущего года предлагает осуществить обмен старого смартфона на любой новый. Однако специалисты объясняют, что это не стандартная акция Trade-In, а совершенно новая программа, в рамках которой не получится произвести обычный обмен старого гаджета на новый.
Сервис «Меняем на новое», запущенный российским ритейлером «Евросеть», представляет собой ее подключение во время приобретения нового мобильного устройства. Однако покупателю необходимо заплатить за нее 20% от стоимости приобретаемого гаджета.
Воспользоваться предложением от магазина «Евросеть» могут пользователи смартфонов от любых производителей – Samsung, Apple, Xiaomi, Sony, Huawei, HTC и других. Владелец смартфона на протяжении 6 месяцев с момента заключения договора имеет право возвратить гаджет в любом состоянии обратно в магазин. При этом хозяину мобильного устройства вернут 70% от его стоимости. Если человек обратиться в магазин через 12 месяцев, то сможет вернуть только 50% от цены гаджета.
Компания «Нава Сервис» несет ответственность за быстрый обмен старой техники на новую. Она является партнером «Евросети» в указанной акции. Обратиться с заявкой на обмен пользователь может круглосуточно в любой день недели.
Сервис «Меняем на новое», запущенный российским ритейлером «Евросеть», представляет собой ее подключение во время приобретения нового мобильного устройства. Однако покупателю необходимо заплатить за нее 20% от стоимости приобретаемого гаджета.
Воспользоваться предложением от магазина «Евросеть» могут пользователи смартфонов от любых производителей – Samsung, Apple, Xiaomi, Sony, Huawei, HTC и других. Владелец смартфона на протяжении 6 месяцев с момента заключения договора имеет право возвратить гаджет в любом состоянии обратно в магазин. При этом хозяину мобильного устройства вернут 70% от его стоимости. Если человек обратиться в магазин через 12 месяцев, то сможет вернуть только 50% от цены гаджета.
Компания «Нава Сервис» несет ответственность за быстрый обмен старой техники на новую. Она является партнером «Евросети» в указанной акции. Обратиться с заявкой на обмен пользователь может круглосуточно в любой день недели.
Автор: Элана Ал-Лами