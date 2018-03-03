Универсал CLA от Mercedes стал более эксклюзивным
Самый маленький универсал автомобилестроителя Mercedes CLA стал более эксклюзивным. Познакомиться с новой версией модели автолюбители смогут на предстоящем автомобильном салоне в Женеве. Здесь же компания намерена представить новое поколение хэтчбека A-Class.
CLA Shooting Brake в представлении Night Editio получил модернизированный передний бампер с особыми боковыми «юбками» и агрессивной нижней «губой». Автомобиль получил 18-дюймовые многоспицевые колесные диски от AMG, современную головную светодиодную оптику и оригинальную эмблему на передних крыльях. Изменения коснулись и заднего бампера.
Салон оформили белой окантовкой на дефлекторах вентиляционной системы, а также декоративными элементами из углепластика и оригинальными ковриками. Старт продаж эксклюзивного универсала намечен на июнь 2018 года.
CLA Shooting Brake в представлении Night Editio получил модернизированный передний бампер с особыми боковыми «юбками» и агрессивной нижней «губой». Автомобиль получил 18-дюймовые многоспицевые колесные диски от AMG, современную головную светодиодную оптику и оригинальную эмблему на передних крыльях. Изменения коснулись и заднего бампера.
Салон оформили белой окантовкой на дефлекторах вентиляционной системы, а также декоративными элементами из углепластика и оригинальными ковриками. Старт продаж эксклюзивного универсала намечен на июнь 2018 года.
Автор: Нина Лукашева