В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал троих учеников
В Чебоксарах бывший директор школы №29 на протяжении трех лет избивал троих учеников. За преступления мужчина получил условный срок – 3,5 года с двумя годами испытательного срока.
Во время заседания Московского районного суда города выяснилось, что педагог не только мог отвесить подзатыльник школьнику, но и бил их по разным частям тела. В пресс-службе прокуратуры Чувашии отмечается, что таким образом он пытался воспитать троих мальчиков. Отмечается, что во время судебных заседаний экс-директор не признал своей вины.
После вынесения приговора общественность в Чебоксарах разделилась. Одни считают, что ребята были сложными и по-другому их воспитывать было нельзя. Другие уверены, что ими должны были заниматься в службе по делам детей, а не педагоги.
На данный момент приговор не вступил в законную силу и осужденный может его обжаловать в суде высшей инстанции.
Во время заседания Московского районного суда города выяснилось, что педагог не только мог отвесить подзатыльник школьнику, но и бил их по разным частям тела. В пресс-службе прокуратуры Чувашии отмечается, что таким образом он пытался воспитать троих мальчиков. Отмечается, что во время судебных заседаний экс-директор не признал своей вины.
После вынесения приговора общественность в Чебоксарах разделилась. Одни считают, что ребята были сложными и по-другому их воспитывать было нельзя. Другие уверены, что ими должны были заниматься в службе по делам детей, а не педагоги.
На данный момент приговор не вступил в законную силу и осужденный может его обжаловать в суде высшей инстанции.
Автор: Сергей Сидорин