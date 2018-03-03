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В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал троих учеников
В Чебоксарах бывший директор школы №29 на протяжении трех лет избивал троих учеников. За преступления мужчина получил условный срок – 3,5 года с двумя годами испытательного срока.

В Чебоксарах бывший директор школы несколько лет избивал троих учеников


Во время заседания Московского районного суда города выяснилось, что педагог не только мог отвесить подзатыльник школьнику, но и бил их по разным частям тела. В пресс-службе прокуратуры Чувашии отмечается, что таким образом он пытался воспитать троих мальчиков. Отмечается, что во время судебных заседаний экс-директор не признал своей вины.

После вынесения приговора общественность в Чебоксарах разделилась. Одни считают, что ребята были сложными и по-другому их воспитывать было нельзя. Другие уверены, что ими должны были заниматься в службе по делам детей, а не педагоги.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и осужденный может его обжаловать в суде высшей инстанции.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 17:45
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