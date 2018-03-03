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В Сети появились фотографии рестайлингового универсала Mazda 6 Wagon
Пользователям интернета стали известны подробности выпуска и небольшое количество фотографий рестайлингового универсала Mazda 6 Wagon. Представители японской компании уже выставили модель на презентационный стенд автосалона в Женеве, где произойдет демонстрация и именно там удалось сделать несколько фотоснимков.

В Сети появились фотографии рестайлингового универсала Mazda 6 Wagon


Осенью прошлого года произошел дебют обновленного Mazda 6, а в ближайшее время многие ждут рестайлинговую модель универсала, похожего по техническим характеристикам на седан. Судя по фотографиям можно сказать, что внешние изменения также не очень будут отличаться от собрата, разве что формой кузова. В целом фары стали немного уже, бампер и радиаторная сетка агрессивнее, и, как заметили эксперты, теперь автомобиль приближенно напоминает кроссоверы компании Infiniti. Несмотря на такое сравнение у Mazda 6 Wagon присутствует свой стиль, солидный и спортивный, способный выделяться на дорогах.

В Сети появились фотографии рестайлингового универсала Mazda 6 Wagon


Более обширно рестайлинг коснулся интерьера, на панели сделали минимальное количество кнопок, и теперь почти всем возможно будет руководить с большого мультифункционального экрана. Улучшена шумоизоляция в салоне и некоторые материалы. В автомобилях премиум версий будут присутствовать вставки из японского белого ореха, употребляемого для создания мебели класса люкс. Улучшения затронули и безопасность машины, объединенные в систему i-ACTIVESENCE с активным круиз-контролем MRCC, предотвращающим столкновения и системой кругового обзора.

Известно, что для американского рынка мотор будет использоваться Skyactive-G – модернизированный 2,5 литровый с турбонаддувом мощностью 253 лошадиных силы. Двигатели для европейского рынка предположительно 2.0 и 2.5 литровые с мощностью 150 и 192 лошадиных сил соответственно. Также сообщается о турбодизельном 2,2 литровом аггрегате и возможном полном приводе универсала. Стоимость будет оглашена на презентации Женевского автосалона.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 19:25
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