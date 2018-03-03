BMW M2 и Audi RS3 вывели на гоночную трассу
Драг-рейсеры вывели на гоночную трассу BMW M2 и Audi RS3. Таким образом они решили сравнить, какой из компактных автомобилей а 50 тысяч фунтов стерлингов окажется быстрее.
Обе модели схожи по размеру, однако BMW M2 – заднеприводный, а представитель модельного ряда Audi – полноприводный с системой Quattro от Ingolstadt. Эксперты отмечают, что RS3 должен быть быстрее на старте, а вот BMW предпочтительнее на средней и дальней дистанциях. Однако среди минусов М2 – небольшие колеса с отсутствием AMD.
Также автомобили отличаются и по типу двигателя. Если в BMW M2 установлен пятицилиндровый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 400 лошадиных сил, то в конкуренте – трехлитровый 365-сильный мотор. Оба двигателя с турбонаддувом. До скорости 100 километров в час первый разгоняется за 4,3 секунды, а Audi – за 4,1.
Ранее сообщалось, что BMW представит 405-сильное купе M2 Competition в апреле.
Обе модели схожи по размеру, однако BMW M2 – заднеприводный, а представитель модельного ряда Audi – полноприводный с системой Quattro от Ingolstadt. Эксперты отмечают, что RS3 должен быть быстрее на старте, а вот BMW предпочтительнее на средней и дальней дистанциях. Однако среди минусов М2 – небольшие колеса с отсутствием AMD.
Также автомобили отличаются и по типу двигателя. Если в BMW M2 установлен пятицилиндровый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 400 лошадиных сил, то в конкуренте – трехлитровый 365-сильный мотор. Оба двигателя с турбонаддувом. До скорости 100 километров в час первый разгоняется за 4,3 секунды, а Audi – за 4,1.
Ранее сообщалось, что BMW представит 405-сильное купе M2 Competition в апреле.
Автор: Сергей Сидорин