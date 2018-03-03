Анюта Рай снялась обнаженной для рекламы виллы
Анюта Рай снялась обнаженной в целях рекламы виллы. Популярная российская модель, прикрывшись одним журналом, отдыхает на роскошной кровати.
Поклонники Анюты Рай пришли в неимоверный восторг, когда увидели новый фотоснимок в Instagram знаменитости. Абсолютно обнаженная модель прорекламировала виллу, на которой в настоящее время отдыхает. Снимок сделан на Бали, а благодаря таким условиям красотка может поддерживать аренду места проживания.
Кроме того, к размещенной фотографии российская блогерша прикрепила собственные размышления о будущей жизни. Анюта Рай рассказала подписчикам, что мечтает о доме, который обязательно должен быть большим, но уютным, и чтобы все было продумано до мелочей. Звезда соцсети Instagram уточнила, что в жилище должны быть 4 спальни с мансардой, обязательно огромный глубокий бассейн, а также спортивный зал.
Фанаты Анюты Рай оставили множество позитивных высказываний на ее страничке: «Какая красота», «Шикарная», «Очень красивый снимок!». Всего за 2 часа фотоснимок знаменитости собрал свыше 22000 позитивных отметок «Нравится».
Поклонники Анюты Рай пришли в неимоверный восторг, когда увидели новый фотоснимок в Instagram знаменитости. Абсолютно обнаженная модель прорекламировала виллу, на которой в настоящее время отдыхает. Снимок сделан на Бали, а благодаря таким условиям красотка может поддерживать аренду места проживания.
Кроме того, к размещенной фотографии российская блогерша прикрепила собственные размышления о будущей жизни. Анюта Рай рассказала подписчикам, что мечтает о доме, который обязательно должен быть большим, но уютным, и чтобы все было продумано до мелочей. Звезда соцсети Instagram уточнила, что в жилище должны быть 4 спальни с мансардой, обязательно огромный глубокий бассейн, а также спортивный зал.
Фанаты Анюты Рай оставили множество позитивных высказываний на ее страничке: «Какая красота», «Шикарная», «Очень красивый снимок!». Всего за 2 часа фотоснимок знаменитости собрал свыше 22000 позитивных отметок «Нравится».
Автор: Элана Ал-Лами