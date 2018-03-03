SsangYong представит в Женеве новый пикап Musso
На выставке автомобилей в Женеве южнокорейская SsangYong Motor Company проведет презентацию нового поколения пикапа Musso. Внедорожник, продающийся в Южной Корее под названием Rexton Sports, готов покорять европейский автомобильный рынок.
Размеры нового пикапа SsangYong Musso впечатляют: длина составляет чуть более пяти метров, ширина два метра, высота - 1, 84 м. Турбодизельный 2,2-литровый двигатель мощностью в 187 лошадиных сил работает в паре с шестиступенчатой МКПП либо с шестидиапазонной автоматической коробкой Aisin. Стандартная комплектация внедорожника Musso включает в себя наличие ABS, EBD, светодиодных ДХО, кондиционера, боковых зеркал с подогревом, девять подушек безопасности и легкосплавные 17-дюймовые диски.
Любители повышенного комфорта смогут приобрести версию SsangYong Musso в более дорогой вариации исполнения, включающей виртуальную панель приборов, адаптивный круиз-контроль, кнопку старт-стоп, систему для контроля полосы движения, кожаный салон, а также систему контроля давления в шинах. В Сети есть возможность увидеть новый пикап, посмотрев тизер к выпуску SsangYong Musso.
Размеры нового пикапа SsangYong Musso впечатляют: длина составляет чуть более пяти метров, ширина два метра, высота - 1, 84 м. Турбодизельный 2,2-литровый двигатель мощностью в 187 лошадиных сил работает в паре с шестиступенчатой МКПП либо с шестидиапазонной автоматической коробкой Aisin. Стандартная комплектация внедорожника Musso включает в себя наличие ABS, EBD, светодиодных ДХО, кондиционера, боковых зеркал с подогревом, девять подушек безопасности и легкосплавные 17-дюймовые диски.
Любители повышенного комфорта смогут приобрести версию SsangYong Musso в более дорогой вариации исполнения, включающей виртуальную панель приборов, адаптивный круиз-контроль, кнопку старт-стоп, систему для контроля полосы движения, кожаный салон, а также систему контроля давления в шинах. В Сети есть возможность увидеть новый пикап, посмотрев тизер к выпуску SsangYong Musso.
Автор: Артемов Сергей