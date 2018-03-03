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В Far Cry 5 отменили лутбоксы и добавили микротранзакции
По информации разработчиков Far Cry 5, в игре отменят лутбоксы, зато будут добавлены микротранзакции. Стоимость и курсы валют игровых ресурсов сообщат в конце марта, когда и выйдет игра.

В Far Cry 5 отменили лутбоксы и добавили микротранзакции


После прохождения демо-версии новой части игры, некоторые геймеры заметили контейнеры со слитками, и сразу подумали о лутбоксе. Но представители компании Ubisoft огорчила поклонников и официально заявила об отсутствии лута в 5 части. Лутбокс – это виртуальный ящик или контейнер со случайным набором полезных и нужных предметов или денежных ресурсов.

Но по заявлениям специалистов, сделают систему микротранзакций для приобретения игровой валюты, а для тех кто не планирует тратить большие деньги на игру, предлагают искать серебряные слитки по всей доступной карте и большом количестве тайников. Также в скрытых местах будут спрятаны некоторые виды оружия и других дополнительных предметов.

По сюжету Far Cry 5 будет три доступных огромных региона, где у каждого появится возможность разжигать противостояние семьи Сидов, которые ведут борьбу за эти три куска территории. Осуществлять это возможно будет путем исполнения заданий - сложных и с отличной графикой игрового мира. Особенно приятным будет добавление в экшн рыбалки, чтобы перевести дух от зрелищных баталий и сражений. Отличным решением стало внедрение функции редактирования персонажа. Выход игры запланирован на 27 марта с доступностью на всех популярных платформах Xbox One, PlayStation 4 и для PC.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 23:40
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