Россияне в Twitter придумывали альтернативы сексу
Россияне в Twitter снова запустили шуточный мем про секс, похожая история уже происходила в 2015 году. Нужно описать более приятные альтернативы интимной близости.
Многие пользователи Сети включились в своеобразное соревнование на лучшую шутку по теме. Были приведены такие соразмерные удовольствия: после сильного застолья утром найти ключи, кошелек, телефон и паспорт; пить чай в тот момент, когда он уже несильно горячий, но и не остыл, тогда можно делать большие глотки; провести весь будний день под одеялом; полежать еще 30 минут после звонка будильника; ласкать несколько котов одновременно. Было приведено еще много юморных примеров.
Все началось с того, что в 2015 году рэп-исполнитель DMX написал, что секс – это круто, но вкус чесночного хлеба лучше. В прошлом году свои мемы на тему альтернатив сексу уже делала англоязычная часть Интернета.
Многие пользователи Сети включились в своеобразное соревнование на лучшую шутку по теме. Были приведены такие соразмерные удовольствия: после сильного застолья утром найти ключи, кошелек, телефон и паспорт; пить чай в тот момент, когда он уже несильно горячий, но и не остыл, тогда можно делать большие глотки; провести весь будний день под одеялом; полежать еще 30 минут после звонка будильника; ласкать несколько котов одновременно. Было приведено еще много юморных примеров.
Все началось с того, что в 2015 году рэп-исполнитель DMX написал, что секс – это круто, но вкус чесночного хлеба лучше. В прошлом году свои мемы на тему альтернатив сексу уже делала англоязычная часть Интернета.
Автор: Северов Андрей