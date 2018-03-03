В Сеть попали кадры нового "Простоквашино" с хипстером дядей Федором и блогером Шариком
Образы героев любимого с детства мультфильма "Каникулы в Простоквашино" в современной версии анимационного фильма стали соответствовать настоящему времени, как и стиль их жизни. А вот конфликт вокруг молока и посылки остался прежним.
Кадры из современного "Простоквашино" выложил в Instagram Иван Охлобыстин, голосом которого в новом мультфильме говорит неизменный почтальон Печкин. По фотографиям видно, что у дяди Федора изменился имидж, появилась модная мужская стрижка, стильные кеды и джинсы. Почтальон Печкин не отстает от современной моды - на его голове вместо шапки-ушанки красуется бейсболка. С чаем герои мультфильма кушают не сушку, а овсяное печенье с шоколадом. И лишь кот Матроскин и пес Шарик, которых в новых сериях анимационного фильма озвучили Михаил Ефремов и Гарик Сукачев, сохранили свои привычные, давно знакомые зрителям образы.
Премьера современной версии "Простоквашино" ожидается в апреле, а всего в течение года "Союзмультфильм" запланировал выпустить от 8 до 10 серий нового мультипликационного фильма.
Кадры из современного "Простоквашино" выложил в Instagram Иван Охлобыстин, голосом которого в новом мультфильме говорит неизменный почтальон Печкин. По фотографиям видно, что у дяди Федора изменился имидж, появилась модная мужская стрижка, стильные кеды и джинсы. Почтальон Печкин не отстает от современной моды - на его голове вместо шапки-ушанки красуется бейсболка. С чаем герои мультфильма кушают не сушку, а овсяное печенье с шоколадом. И лишь кот Матроскин и пес Шарик, которых в новых сериях анимационного фильма озвучили Михаил Ефремов и Гарик Сукачев, сохранили свои привычные, давно знакомые зрителям образы.
Премьера современной версии "Простоквашино" ожидается в апреле, а всего в течение года "Союзмультфильм" запланировал выпустить от 8 до 10 серий нового мультипликационного фильма.
Автор: Артемов Сергей