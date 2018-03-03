Уфологи раскрыли тайну трехглазого пришельца в Воронеже
Уфологи раскрыли тайну трехглазого пришельца, обнаруженного в Воронеже. Космический «гость» был замечен в 1989 году курсантами Авиационно-инженерного училища.
Так, выяснилось, что объект имел серо-белый цвет и парил в небе над городом в районе пяти часов вечера, издавая розоватое свечение в течение шести минут. Буквально за три недели до этого случая несколько школьников увидели странное трехглазое существо в серебряном комбинезоне, выходящее из огромного красного шара.
Уфологи тогда не установили непосредственную взаимосвязь между этими случаями. Уже в наши дни расследовать появление космических «гостей» взялся ученый Джейсон Глейвс, задействовавший для этих целей специальное сверхтехнологичное ПО. Так, были исследованы фотоснимки и видеоролики с загадочными существами и объектами.
В итоге, ученый сделал выводы об отсутствии редактирования в отношении фотоснимков. Также он уточнил, что они вряд ли имеют искусственное происхождение, что подтверждает версию о появлении инопланетных пришельцев.
Так, выяснилось, что объект имел серо-белый цвет и парил в небе над городом в районе пяти часов вечера, издавая розоватое свечение в течение шести минут. Буквально за три недели до этого случая несколько школьников увидели странное трехглазое существо в серебряном комбинезоне, выходящее из огромного красного шара.
Уфологи тогда не установили непосредственную взаимосвязь между этими случаями. Уже в наши дни расследовать появление космических «гостей» взялся ученый Джейсон Глейвс, задействовавший для этих целей специальное сверхтехнологичное ПО. Так, были исследованы фотоснимки и видеоролики с загадочными существами и объектами.
В итоге, ученый сделал выводы об отсутствии редактирования в отношении фотоснимков. Также он уточнил, что они вряд ли имеют искусственное происхождение, что подтверждает версию о появлении инопланетных пришельцев.
Автор: Сёмина Виктория