Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Спорт

В Канаде предложили рассматривать результаты Олимпиады без учета россиян
Экс-фристайлист и директор компании B2ten из Канады Доминик Готье предложил рассматривать результаты прошедшей Олимпиады без учета россиян. По его словам, главному спонсору канадских спортсменов Own the Podium необходимо наградить лыжника Алекса Харви как призера Игр.

В Канаде предложили рассматривать результаты Олимпиады без учета россиян


Готье отметил, что внесет в список на награждение и Харви. Функционер считает, что спортсмен показал феноменальный результат и нельзя считать, что он не оправдал надежд. По его словам, россияне, которые опередили его, вообще не должны были принимать участия в соревнованиях.

В марафоне Алекс Харви занял четвертое место. Второе и третье место заняли спортсмены из России Александр Большунов и Андрей Ларьков.

Российские спортсмены на Играх в Пхенчхане выступали под нейтральным флагом как «Олимпийские атлеты из России». На их счету 17 наград – две золотые, шесть серебряных и девять «бронз».

Ранее сообщалось, что российских олимпийцев наградят кроссоверами BMW.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 01:30
Читайте также
Боксер Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил
СМИ: На секретном полигоне Яворов военные США
Введение "долларового" меню способствовало
МВД ужесточает правила для автомобильных школ
Медведева продемонстрировала потайной российский
В Канаде предложили рассматривать результаты
Россияне в Twitter придумывали альтернативы сексу
В Японии кентавр с мечом и пистолетом стал
Первый переезд в новый дом в рамках программы
В Липецке местным жителям помогут волонтеры
Пришелец из 6491 года заявил о скором апокалипсисе
Порошенко заявил о ликвидации Украиной газового
Добавление комментария
Последние новости
04.03, 09:49 В Екатеринбурге заметили падение сверхбыстрого метеора
04.03, 09:37 Instagram: Лопырева и Басков впервые за долгое время
04.03, 09:30 Обновленный кроссовер Honda Pilot заметили во время
04.03, 09:28 В Киселевске мужчина умер в запертом гараже при
04.03, 09:24 Боксер Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул
04.03, 09:20 Названа дата выпуска Android 9.0 P от Google для
04.03, 09:12 Волочкова с возлюбленным Михаилом посетила мужской
04.03, 09:10 В Екатеринбурге на священника подали в суд за
04.03, 09:05 Солдатам российской армии запретят пользоваться
04.03, 08:58 Две "Кардашьян" померились формами в мини-купальниках в
04.03, 08:53 Компания Volkswagen представила модель Vento Sport для
04.03, 08:46 Ученые: Использование телефона за столом делает человека
04.03, 08:34 Учёные: В этом году на Землю обрушится до 35 магнитных
04.03, 08:26 В Саратове мать и 5-летний ребенок скончались из-за
04.03, 08:18 СМИ: На секретном полигоне Яворов военные США обучают
04.03, 08:00 Введение "долларового" меню способствовало падению цены
04.03, 07:30 Стивен Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва
04.03, 07:00 Канье Уэст справил нужду на глазах у жены и папарацци
04.03, 06:30 Зять Ольги Зарубиной: Дмитрия Шепелева нужно проверить
04.03, 06:00 Канадский университет ищет преподавателя магии