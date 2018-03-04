В Канаде предложили рассматривать результаты Олимпиады без учета россиян
Экс-фристайлист и директор компании B2ten из Канады Доминик Готье предложил рассматривать результаты прошедшей Олимпиады без учета россиян. По его словам, главному спонсору канадских спортсменов Own the Podium необходимо наградить лыжника Алекса Харви как призера Игр.
Готье отметил, что внесет в список на награждение и Харви. Функционер считает, что спортсмен показал феноменальный результат и нельзя считать, что он не оправдал надежд. По его словам, россияне, которые опередили его, вообще не должны были принимать участия в соревнованиях.
В марафоне Алекс Харви занял четвертое место. Второе и третье место заняли спортсмены из России Александр Большунов и Андрей Ларьков.
Российские спортсмены на Играх в Пхенчхане выступали под нейтральным флагом как «Олимпийские атлеты из России». На их счету 17 наград – две золотые, шесть серебряных и девять «бронз».
Ранее сообщалось, что российских олимпийцев наградят кроссоверами BMW.
Готье отметил, что внесет в список на награждение и Харви. Функционер считает, что спортсмен показал феноменальный результат и нельзя считать, что он не оправдал надежд. По его словам, россияне, которые опередили его, вообще не должны были принимать участия в соревнованиях.
В марафоне Алекс Харви занял четвертое место. Второе и третье место заняли спортсмены из России Александр Большунов и Андрей Ларьков.
Российские спортсмены на Играх в Пхенчхане выступали под нейтральным флагом как «Олимпийские атлеты из России». На их счету 17 наград – две золотые, шесть серебряных и девять «бронз».
Ранее сообщалось, что российских олимпийцев наградят кроссоверами BMW.
Автор: Сергей Сидорин