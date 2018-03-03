Ольга Бузова ответила на эротические фантазии Дмитрия Нагиева
В комментариях под постом Дмитрия Нагиева певица Ольга Бузова ответила на эротические фантазии коллеги. Телеведущий написал, что раз пришла весна, то теперь можно не бояться проктологов и спать без трусов. В ответ на это Бузова указала, что она не будет спать без нижнего белья, поскольку ей так холодно.
В комментариях подписчики подняли на смех исполнительницу. Они отметили, что выступать без трусов ей не холодно, а вот спать – «морозком обдает».
Дмитрий Нагиев и Ольга Бузова являются давними друзьями. В 2016 году во время развода Нагиев был одним из тех, кто поддерживали певицу.
Ранее Дмитрий Нагиев признался, что рос в бедной семье.
В комментариях подписчики подняли на смех исполнительницу. Они отметили, что выступать без трусов ей не холодно, а вот спать – «морозком обдает».
Дмитрий Нагиев и Ольга Бузова являются давними друзьями. В 2016 году во время развода Нагиев был одним из тех, кто поддерживали певицу.
Ранее Дмитрий Нагиев признался, что рос в бедной семье.
Автор: Сергей Сидорин