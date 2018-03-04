Введение "долларового" меню способствовало падению цены на акции McDonald’s
Чуть более 148 долларов составляет цена одной акции компании McDonald’s. Ценные бумаги одной из самой известной сети фастфудов обесценились на 5% вследствие введения так называемого "долларового" меню в заведения бренда.
Аналитики финансового рынка связывают снижение стоимости акций McDonald’s с январским введением в ресторанах сети долларового меню. Согласно новому прейскуранту, стоимость заказа теперь варьируется от 1 до 3 долларов.
McDonald’s является крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания. Наибольшая цена акций компании была зафиксирована в 2018 году и составила 178 долларов за штуку. После пика стоимости ценных бумаг McDonald’s начался постепенный спад, которому поспособствовало и введение нового долларового меню, в результате чего акции значительно подешевели и по оценкам фондовой биржи Нью-Йорка стоят теперь порядка 148 долларов за штуку.
Аналитики финансового рынка связывают снижение стоимости акций McDonald’s с январским введением в ресторанах сети долларового меню. Согласно новому прейскуранту, стоимость заказа теперь варьируется от 1 до 3 долларов.
McDonald’s является крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания. Наибольшая цена акций компании была зафиксирована в 2018 году и составила 178 долларов за штуку. После пика стоимости ценных бумаг McDonald’s начался постепенный спад, которому поспособствовало и введение нового долларового меню, в результате чего акции значительно подешевели и по оценкам фондовой биржи Нью-Йорка стоят теперь порядка 148 долларов за штуку.
Автор: Артемов Сергей