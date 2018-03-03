В Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой
В Главном управлении МЧС по Башкирии сообщили, что в Уфе водитель автобуса поджег себя паяльной лампой. Инцидент произошел когда мужчина пытался отогреть замерзший двигатель на улице Первомайской.
Мужчина только поджег лампу, как огонь перекинулся на одежду, которая моментально загорелась. В результате происшествия водитель получил ожоги тела. Его госпитализировали медики скорой помощи.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при отогревании автомобиля в морозы.
Мужчина только поджег лампу, как огонь перекинулся на одежду, которая моментально загорелась. В результате происшествия водитель получил ожоги тела. Его госпитализировали медики скорой помощи.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при отогревании автомобиля в морозы.
Автор: Сергей Сидорин