Сверхпрочный смартфон для полицейских и спасателей представила компания Samsung
Samsung в последнее время часто радует поклонников выходом новых моделей смартфонов. Спустя неделю после презентации флагманских моделей Galaxy S9 и Galaxy S9+, корейская компания представила новый сверхпрочный гаджет SM-G888.
Новый смартфон Samsung SM-G888 представляет собой сверхпрочное и сверхзащищенное устройство, предназначенное для использования в экстремальных ситуациях. Производитель в анонсе к гаджету подчеркивает, что SM-G888 - это мобильное устройство для сотрудников экстренных служб: спасателей и полицейских. Модель снабжена специальной функцией Push to Talk, которая заставляет смартфон работать в режиме рации.
По инсайдерской информации, техническое оснащение гаджета предусматривает использование 32 Гб постоянной памяти и 4 Гб памяти оперативной, аккумулятор повышенной мощности емкостью 4500 мАч и дисплея с диагональю 5,5 дюймов.
На YouTube-канале пользователя techtechtech можно увидеть ролик-презентацию, посвященный сверхпрочному Samsung SM-G888.
Новый смартфон Samsung SM-G888 представляет собой сверхпрочное и сверхзащищенное устройство, предназначенное для использования в экстремальных ситуациях. Производитель в анонсе к гаджету подчеркивает, что SM-G888 - это мобильное устройство для сотрудников экстренных служб: спасателей и полицейских. Модель снабжена специальной функцией Push to Talk, которая заставляет смартфон работать в режиме рации.
По инсайдерской информации, техническое оснащение гаджета предусматривает использование 32 Гб постоянной памяти и 4 Гб памяти оперативной, аккумулятор повышенной мощности емкостью 4500 мАч и дисплея с диагональю 5,5 дюймов.
На YouTube-канале пользователя techtechtech можно увидеть ролик-презентацию, посвященный сверхпрочному Samsung SM-G888.
Автор: Артемов Сергей