Amazon прекратит продажи продукции Nest
Руководство Amazon заявило о намерении остановить продажи продукции Nest. Согласно предварительным сведениям, поводом такого решения может послужить предстоящее сотрудничество бренда с Google.
Более всего распространен на многих площадках среди вышеуказанной продукции является система безопасности Secure Secure, также применяемой для «умных домов». Около месяца назад такая позиция появилась на сайте интернет-магазина Google, что спровоцировало негодование руководства Amazon. После проведения переговоров с Nest появилось сообщение о вероятном расторжении сотрудничества с этим брендом.
При этом окончательное решение принято не было. Более того, устройства сняли с главной страницы компании. Представители пока не прокомментировали возможность перехода на иную площадку.
Более всего распространен на многих площадках среди вышеуказанной продукции является система безопасности Secure Secure, также применяемой для «умных домов». Около месяца назад такая позиция появилась на сайте интернет-магазина Google, что спровоцировало негодование руководства Amazon. После проведения переговоров с Nest появилось сообщение о вероятном расторжении сотрудничества с этим брендом.
При этом окончательное решение принято не было. Более того, устройства сняли с главной страницы компании. Представители пока не прокомментировали возможность перехода на иную площадку.
Автор: Сёмина Виктория