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exclusive / Общество

МВД ужесточает правила для автомобильных школ
МВД предложило общественности обсудить планируемое ужесточение правил организации обучающего процесса в автомобильных школах. У ГИБДД, при выявленных нарушениях, появится возможность приостанавливать или отменять свои заключения для таких учебных заведений.

МВД ужесточает правила для автомобильных школ


Сейчас автошколы, для начала своей деятельности, должны иметь не только соответствующие лицензии, но и заключения ГИБДД о том, что обучающая программа и материальное оснащение соответствует утвержденным стандартам Минобразования. Проблема заключается в том, что не было возможности отозвать разрешительные заключения. Недобросовестные школы, после прохождения всех процедур, отказывались от арендованной материальной базы и вели свою деятельность с нарушением соответствующих норм законов, не боясь быть наказанными.

В новых постановлениях МВД вводится формула для расчета количества человек, которые может обучить та или иная автошкола. В ней будут учитываться различные данные и если количество обучающихся будет превышено, то ГИБДД выдаст заключение только на соответствующее формульное значение. Такие нормы нужны для отсева торгующих водительскими удостоверениями заведений. Срок разрешительных документов теперь ограничен.

Эксперты в данной области одобрительно оценивают нововведения. Они дадут очищающий эффект и наведут долгожданный порядок в сфере обучения вождению и выдаче прав. Для добросовестных учреждений готовы послабления, теперь не будет проверок при изменении материальной базы, оформление будет осуществляться в документальном виде.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 04:00
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