МВД ужесточает правила для автомобильных школ
МВД предложило общественности обсудить планируемое ужесточение правил организации обучающего процесса в автомобильных школах. У ГИБДД, при выявленных нарушениях, появится возможность приостанавливать или отменять свои заключения для таких учебных заведений.
Сейчас автошколы, для начала своей деятельности, должны иметь не только соответствующие лицензии, но и заключения ГИБДД о том, что обучающая программа и материальное оснащение соответствует утвержденным стандартам Минобразования. Проблема заключается в том, что не было возможности отозвать разрешительные заключения. Недобросовестные школы, после прохождения всех процедур, отказывались от арендованной материальной базы и вели свою деятельность с нарушением соответствующих норм законов, не боясь быть наказанными.
В новых постановлениях МВД вводится формула для расчета количества человек, которые может обучить та или иная автошкола. В ней будут учитываться различные данные и если количество обучающихся будет превышено, то ГИБДД выдаст заключение только на соответствующее формульное значение. Такие нормы нужны для отсева торгующих водительскими удостоверениями заведений. Срок разрешительных документов теперь ограничен.
Эксперты в данной области одобрительно оценивают нововведения. Они дадут очищающий эффект и наведут долгожданный порядок в сфере обучения вождению и выдаче прав. Для добросовестных учреждений готовы послабления, теперь не будет проверок при изменении материальной базы, оформление будет осуществляться в документальном виде.
Сейчас автошколы, для начала своей деятельности, должны иметь не только соответствующие лицензии, но и заключения ГИБДД о том, что обучающая программа и материальное оснащение соответствует утвержденным стандартам Минобразования. Проблема заключается в том, что не было возможности отозвать разрешительные заключения. Недобросовестные школы, после прохождения всех процедур, отказывались от арендованной материальной базы и вели свою деятельность с нарушением соответствующих норм законов, не боясь быть наказанными.
В новых постановлениях МВД вводится формула для расчета количества человек, которые может обучить та или иная автошкола. В ней будут учитываться различные данные и если количество обучающихся будет превышено, то ГИБДД выдаст заключение только на соответствующее формульное значение. Такие нормы нужны для отсева торгующих водительскими удостоверениями заведений. Срок разрешительных документов теперь ограничен.
Эксперты в данной области одобрительно оценивают нововведения. Они дадут очищающий эффект и наведут долгожданный порядок в сфере обучения вождению и выдаче прав. Для добросовестных учреждений готовы послабления, теперь не будет проверок при изменении материальной базы, оформление будет осуществляться в документальном виде.
Автор: Северов Андрей