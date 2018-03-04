В Москве спасатели предупреждают о сильном ветре и снеге
В столичном управлении МЧС предупреждают о сильном ветре и снеге в Москве. Спасатели прогнозируют порывы до 15 метров в секунду, метели и снежных заносах на дорогах. Из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение.
Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, деревья. Автомобили необходимо парковать в гаражах, а в случае его отсутствия оставлять на улице вдали от деревьев и незакрепленных конструкций. Также спасатели советуют снизить скорость передвижения на автомобилях и соблюдать дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Пешеходы должны быть более внимательными и аккуратными.
Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, деревья. Автомобили необходимо парковать в гаражах, а в случае его отсутствия оставлять на улице вдали от деревьев и незакрепленных конструкций. Также спасатели советуют снизить скорость передвижения на автомобилях и соблюдать дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Пешеходы должны быть более внимательными и аккуратными.
Автор: Сергей Сидорин