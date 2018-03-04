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exclusive / Технологии

Xiaomi презентовала новый смарт-телевизор стоимостью 250 долларов
Линейка Mi TV 4A смарт-телевизоров Xiaomi пополнилась еще одной моделью. Новое 40-дюймовое устройство, обладающее качественным дисплеем и набором "умных" функций, предлагается покупателям по весьма демократичной цене, составляющей 250 долларов.

Xiaomi презентовала новый смарт-телевизор стоимостью 250 долларов


Новинка Xiaomi, представляющая собой 40-дюймовый смарт-телевизор линейки Mi TV 4A, может управляться голосом и предлагать хозяину контент, выбранный с учетом его интересов. Mi Remote Control - фирменный пульт управления, использующий технологию Bluetooth, имеет в своем распоряжении инфракрасный датчик, позволяющий использовать его с другими устройствами. Телевизор использует MIUI TV, модифицированную версию Android, и имеет следующие технические характеристики: четырёхъядерный процессор Amlogic L962-H8X, графическое ядро Mali-450 MP3, ОЗУ 1 Гб и ПЗУ 8 Гб, Full HD дисплей диагональю 40 дюймов и углом обзора 178 градусов.

Новый 40-дюймовый смарт-телевизор Xiaomi уже доступен китайским потребителям. Цена новинки на рынке Китая составляет 250 долларов США.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 05:00
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