Xiaomi презентовала новый смарт-телевизор стоимостью 250 долларов
Линейка Mi TV 4A смарт-телевизоров Xiaomi пополнилась еще одной моделью. Новое 40-дюймовое устройство, обладающее качественным дисплеем и набором "умных" функций, предлагается покупателям по весьма демократичной цене, составляющей 250 долларов.
Новинка Xiaomi, представляющая собой 40-дюймовый смарт-телевизор линейки Mi TV 4A, может управляться голосом и предлагать хозяину контент, выбранный с учетом его интересов. Mi Remote Control - фирменный пульт управления, использующий технологию Bluetooth, имеет в своем распоряжении инфракрасный датчик, позволяющий использовать его с другими устройствами. Телевизор использует MIUI TV, модифицированную версию Android, и имеет следующие технические характеристики: четырёхъядерный процессор Amlogic L962-H8X, графическое ядро Mali-450 MP3, ОЗУ 1 Гб и ПЗУ 8 Гб, Full HD дисплей диагональю 40 дюймов и углом обзора 178 градусов.
Новый 40-дюймовый смарт-телевизор Xiaomi уже доступен китайским потребителям. Цена новинки на рынке Китая составляет 250 долларов США.
Новинка Xiaomi, представляющая собой 40-дюймовый смарт-телевизор линейки Mi TV 4A, может управляться голосом и предлагать хозяину контент, выбранный с учетом его интересов. Mi Remote Control - фирменный пульт управления, использующий технологию Bluetooth, имеет в своем распоряжении инфракрасный датчик, позволяющий использовать его с другими устройствами. Телевизор использует MIUI TV, модифицированную версию Android, и имеет следующие технические характеристики: четырёхъядерный процессор Amlogic L962-H8X, графическое ядро Mali-450 MP3, ОЗУ 1 Гб и ПЗУ 8 Гб, Full HD дисплей диагональю 40 дюймов и углом обзора 178 градусов.
Новый 40-дюймовый смарт-телевизор Xiaomi уже доступен китайским потребителям. Цена новинки на рынке Китая составляет 250 долларов США.
Автор: Артемов Сергей