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Медведева продемонстрировала потайной российский флаг на куртках олимпийцев
На своей странице в Instagram двукратный обладатель серебряных медалей по фигурному катанию Евгения Медведева продемонстрировала на видео потайной российский флаг на куртках олимпийцев. Он был спрятан под длинным шарфом.

Медведева продемонстрировала потайной российский флаг на куртках олимпийцев


В ролике спортсмена оторвала шарф и показала, что под ним изображен «триколор». Она отметила, что пережила непередаваемые ощущения, когда узнала о секрете формы.

Спортсменам из России на играх в Пхенчхане было запрещено демонстрировать символику государства, а также выступать в цветах российского флага.

Ранее сообщалось, что в Канаде предложили не учитывать результаты спортсменов из России.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 02:00
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