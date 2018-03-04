Медведева продемонстрировала потайной российский флаг на куртках олимпийцев
На своей странице в Instagram двукратный обладатель серебряных медалей по фигурному катанию Евгения Медведева продемонстрировала на видео потайной российский флаг на куртках олимпийцев. Он был спрятан под длинным шарфом.
В ролике спортсмена оторвала шарф и показала, что под ним изображен «триколор». Она отметила, что пережила непередаваемые ощущения, когда узнала о секрете формы.
Спортсменам из России на играх в Пхенчхане было запрещено демонстрировать символику государства, а также выступать в цветах российского флага.
Ранее сообщалось, что в Канаде предложили не учитывать результаты спортсменов из России.
В ролике спортсмена оторвала шарф и показала, что под ним изображен «триколор». Она отметила, что пережила непередаваемые ощущения, когда узнала о секрете формы.
Спортсменам из России на играх в Пхенчхане было запрещено демонстрировать символику государства, а также выступать в цветах российского флага.
Ранее сообщалось, что в Канаде предложили не учитывать результаты спортсменов из России.
Автор: Сергей Сидорин