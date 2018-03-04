Хакеры пробили брешь в защите Sony PlayStation 4 и сделали платные игры бесплатными
Японская корпорация, опасаясь действий хакеров, постоянно выпускает для Sony PlayStation 4 новые версии прошивок, исключающие взлом системы. На днях несколько профессиональных хакеров сломали защиту новой версии прошивки 4.55, в результате чего появилась возможность бесплатно наслаждаться играми, не заботясь их покупкой.
По словам одного из хакеров, обнаруженная им брешь в защите игровой консоли Sony PlayStation 4 позволяет взламывать любую модификацию приставки, включая PS4 Slim и PS4 Pro. Другой хакер, помимо выложенного эксплойта для взлома новейшей прошивки, представил видео, демонстрирующее результат его работы. В ролике видно, что все платные игры, доступные для PlayStation 4, стали бесплатными.
На данный момент специалистами компьютерных технологий обнаружены две уязвимости в новой версии прошивки игровой консоли четвертого поколения, поэтому со дня на день ожидается выход ПО, позволяющего после его установки на приставку взломать ее защиту и играть в платные игры совершенно бесплатно. Прежде чем использовать подобное программное обеспечение, владельцам Sony PlayStation 4 необходимо обновить версию прошивки консоли до версии 4.55. Следует отметить, что новые игры через некоторое время будут просить новую версию прошивки, поэтому возможность бесплатно поиграть будет не всегда, а лишь в течение 4-6 месяцев.
По словам одного из хакеров, обнаруженная им брешь в защите игровой консоли Sony PlayStation 4 позволяет взламывать любую модификацию приставки, включая PS4 Slim и PS4 Pro. Другой хакер, помимо выложенного эксплойта для взлома новейшей прошивки, представил видео, демонстрирующее результат его работы. В ролике видно, что все платные игры, доступные для PlayStation 4, стали бесплатными.
На данный момент специалистами компьютерных технологий обнаружены две уязвимости в новой версии прошивки игровой консоли четвертого поколения, поэтому со дня на день ожидается выход ПО, позволяющего после его установки на приставку взломать ее защиту и играть в платные игры совершенно бесплатно. Прежде чем использовать подобное программное обеспечение, владельцам Sony PlayStation 4 необходимо обновить версию прошивки консоли до версии 4.55. Следует отметить, что новые игры через некоторое время будут просить новую версию прошивки, поэтому возможность бесплатно поиграть будет не всегда, а лишь в течение 4-6 месяцев.
Автор: Артемов Сергей