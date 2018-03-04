Эксперты составили рейтинг мессенджеров, которыми чаще всего пользуются изменщики
Эксперты портала знакомств для замужних и женатых IllicitEncounters.com составили рейтинг мессенджеров, которыми пользуются те, кто изменяет. Для этого они опросили 2000 пользователей сайта.
На первом месте оказался Kik, которым пользуются 28% опрошенных. На втором месте оказался Snapchat (23%), Facebook (18%) на третьем, а на четвертом - WhatsApp (10%).
И если призеры известны российскому пользователю, то о победителе рейтинга знают совсем немного жителей России. Однако в приложении зарегистрированы 300 миллионов человек. Оно пользуется большой популярностью у молодежи в США.
На первом месте оказался Kik, которым пользуются 28% опрошенных. На втором месте оказался Snapchat (23%), Facebook (18%) на третьем, а на четвертом - WhatsApp (10%).
И если призеры известны российскому пользователю, то о победителе рейтинга знают совсем немного жителей России. Однако в приложении зарегистрированы 300 миллионов человек. Оно пользуется большой популярностью у молодежи в США.
Автор: Сергей Сидорин