Канадский университет ищет преподавателя магии
Канадский университет объявил о вакансии преподавателя магии. В комплект заявленных требований к соискателю вошли докторская степень, соответствующий опыт, готовность к командировкам и коммуникабельность.
Объявление о вакансии появилось на официальном сайте Карлтонского университета. Там же особое внимание уделяется важности магии как развивающейся области знаний, а исследования в мистической сфере носят междисциплинарный характер, включая в себя историческую, психологическую литературу.
Занятия будут проходить на кафедре Магических исследований при факультете Искусств и социальных наук. Спонсором выступил медиамагнат Аллан Слейт, начинавший карьеру как гастролирующий маг. Размер финансирования составил около полутора миллионов долларов.
Кандидат на должность должен уметь охватить в своей работе сразу несколько научных дисциплин. Контракт заключается на 5 лет.
Объявление о вакансии появилось на официальном сайте Карлтонского университета. Там же особое внимание уделяется важности магии как развивающейся области знаний, а исследования в мистической сфере носят междисциплинарный характер, включая в себя историческую, психологическую литературу.
Занятия будут проходить на кафедре Магических исследований при факультете Искусств и социальных наук. Спонсором выступил медиамагнат Аллан Слейт, начинавший карьеру как гастролирующий маг. Размер финансирования составил около полутора миллионов долларов.
Кандидат на должность должен уметь охватить в своей работе сразу несколько научных дисциплин. Контракт заключается на 5 лет.
Автор: Сёмина Виктория