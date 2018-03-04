Зять Ольги Зарубиной: Дмитрия Шепелева нужно проверить на детекторе лжи
Зять актрисы Ольги Зарубиной Евгений Гудков заявил, что Дмитрия Шепелева нужно проверить на детекторе лжи. Об этом он высказался после того, как не смог вернуться в США, хотя редакторы программы «На самом деле» уверяли его, что у него не будет никаких проблем.
Однако он так и не смог вылететь из России поскольку у него нет российского паспорта. Гудков отмечает, что вообще не желал участвовать в программе, но его убедила дочь Юлия.
Что касается самого ведущего, то зять Ольги Зарубиной желает, чтобы его проверили на детекторе лжи. Это связано с тем, что ее дочь в эфире назвали наркоманкой по итогам прохождения полиграфа. Гудков отмечает, что хорошо знает своего ребенка и она не принимает никакие вещества. Тем более, что она регулярно посещает церковь. Кроме того, Дмитрия Гудкова обманули и не заплатили весь обещанный гонорар – вместо 2,5 тысяч долларов ему заплатили только одну.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев показал друзьям новую возлюбленную.
Однако он так и не смог вылететь из России поскольку у него нет российского паспорта. Гудков отмечает, что вообще не желал участвовать в программе, но его убедила дочь Юлия.
Что касается самого ведущего, то зять Ольги Зарубиной желает, чтобы его проверили на детекторе лжи. Это связано с тем, что ее дочь в эфире назвали наркоманкой по итогам прохождения полиграфа. Гудков отмечает, что хорошо знает своего ребенка и она не принимает никакие вещества. Тем более, что она регулярно посещает церковь. Кроме того, Дмитрия Гудкова обманули и не заплатили весь обещанный гонорар – вместо 2,5 тысяч долларов ему заплатили только одну.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев показал друзьям новую возлюбленную.
Автор: Сергей Сидорин